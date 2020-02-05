Это важно знать всем призывникам и их семьям

В Министерстве обороны разъяснили украинцам особенности призывной кампании в 2020 году

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Адрея Загороднюка

Загороднюк прояснил несколько ключевых моментов относительно проведения призыва на срочную службу. Он сообщил, что Минобороны уже направлило соответствующие разъяснения во все областные государстве администрации.

В письме дана рекомендация, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам. Поскольку это предусмотрено Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

"Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - написал Загороднюк.

На время призывных кампаний также будет организовано предоставление консультаций.

Нппомним, что Министр обороны в декабре заработал около 100 тысяч гривен, из которых 74 057 гривен составила премия, передает Politekа со ссылкой на источники в сети.

Не менее урожайным был последний месяц 2019 года и для заместителей министра. Например, Иван Руснак получил 148 186 гривен зарплаты, Анатолий Петренко – 137 357 гривен, Алексей Марценюк – 120 633 гривны, Алина Фролова – 122 284 гривны, Александр Полищук – 129 220 гривен. А экс-госсекретарь Александр Дубляна получил за декабрь 214 504 гривны.

Напомним, в Минобороны придумали, как содрать копейку с украинцев по новому закону.

Как сообщала Politeka, глава Генштаба назвал самое слабое место ВСУ: "каждый второй не может...".

Также Politeka писала, что Зеленский неожиданно изменил возраст призывников, этого многие боялись.