Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров с супругой еще не определились, какое жилье они хотят

Об этом он сообщил "КП в Украине".

"Не купили. Пока живем в съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте. Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала арендовать квартиру, а потом определиться окончательно, что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша ", – рассказал Дмитрий Комаров.

Комаров также признал, что дома времени много не проводит, ведь приходится постоянно отлучаться на длительные съемки. Так, ведущий лишь недавно завершил съемки нового сезона программы "Мир наизнанку", завершив экспедицию в Китай. Супруга, Александра Кучеренко, поддержала мужа, отправилась с ним на отдых в Сингапур. Впрочем, жену все равно хочется видеться чаще, поэтому он придумывает разные уловки для встреч.

"Единственное – больше приходится летать. Но это специфика профессии. По-другому – никак! Или придется не видеться месяцами", – поделился он.

Напомним, 15 июня 2019 года Комаров заявил о женитьбе на ведущей, модели и обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко. Пара познакомилась задолго до шоу "Танцы со звездами", а на проекте они скрывали от публики романтические отношения.

Напомним, что жена ведущего Александра также призналась, что обожает спонтанные поездки и полностью доверяет мужу в организации отдыха.

«Мы никогда не скучаем и всегда активно проводим время вместе. Поэтому я даже не сомневалась в том, как мы будем праздновать день рождения Димы — Конечно, в путешествие! Мы приняли решение за 10 минут и Сразу купили билеты», — призналась Александра.

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

Как сообщала Politeka, Дмитрия Комарова подстрелили

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции.