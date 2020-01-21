Телеведущий Дмитрий Комаров осуществил мечту и похудел на 10 килограмм

Об этом он рассказал изданию "КП" в Украине".

«Как собирают кокосы, бананы, я уже видел, личинок ел, поэтому все время хочется чего-то нового. И Китай – это было как раз то кардинально новое, что не похоже ни на одну предыдущую экспедицию. И я это докажу», – поделился Комаров в интервью.

Телепутешественник впервые раскрыл подробности своего путешествия в Китай.

«Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе. Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние. Ну и - были еще танцы… Танцевал. С лапшой!», – смеется телеведущий.

Также о новом сезоне Комаров рассказал на своей личной странице в инстаграме.

«Обещаю, что эта страна и экспедиция не оставят вас равнодушными. Лично меня - поразила и влюбила. Другой мир, абсолютно не похожий на наш с вами. Страна, где можно одновременно прокатиться на поезде, в прямом смысле летящем со скоростью 431 км/ч, не касаясь поверхности за счет магнитной левитации, и найти гипермаркеты народной медицины, где 7 этажей торгового центра - это прилавки со скорпионами, змеями, травками, корешками, грибами и тому подобным. Миллионы китайцев никогда в своей жизни не ходили в аптеки западной медицины и не пили антибиотики или аспирин. Они лечатся традиционными методами, которые у нас называют нетрадиционной медициной», – рассказывает с восхищением Дмитрий Комаров.

Отметим, что новый сезон "Мир наизнанку". Китай стартует на "1+1" с 29 января.

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