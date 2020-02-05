Дмитрий Комаров после возвращения из Китая поделился свежими подробностями о коронавирусе

Известный украинский ведущий шоу «Мир наизнанку» не так давно вернулся домой после длительного путешествия в Китай. Очевидно, на фоне сложившейся ситуации многих его поклонников интересует только одна тема – эпидемия смертельного коронавируса, которая бушует в Поднебесной.

Комаров решил развеять опасения украинцев и записал видео, в котором поделился актуальной информацией о страшном заболевании (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Передам главный месседж от моих друзей-китайцев, с которыми я на связи почти каждый день: не паникуйте. Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело – не впадайте в панику, не проводите болезнь "на ногах". Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача», - посоветовал ведущий.

Он также призвал украинцев не верить мошенникам, которые уже начали предлагать всем желающим лекарства или прививки от коронавируса. Кроме того, ведущий напомнил о том, что даже полноценную диагностику пока можно провести только в Китае.

Однако, профилактикой вируса уже сейчас может заняться каждый, отмечает Комаров.

«Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо», - заверил ведущий.

Он добавил, что верит в лучшее. По мнению Комарова, Китай сможет справиться с эпидемией уже в ближайшее время.

«Лично я, проведя много времени в этой стране, просто не сомневаюсь, что Китай справится с коронавирусом в максимально короткие для этого сроки», - заявил ведущий.

Он также поблагодарил поклонников за беспокойство о своем здоровье и сообщил, что его путешествие в Китай проходило с лета по Новый год, поэтому он и его команда покинули страну еще до начала эпидемии.

Напомним, Комаров признался в больших проблемамх с красавицей-женой: "Когда дело подошло к свадьбе...".

Как сообщала Politeka, молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом на публике.

Также Politeka писала, что украинцы попали в смертельную ловушку коронавируса: жертв все больше.