Молодой красавице-телеведущей Александре Кучеренко - супруге Дмитрия Комарова - подошел стильный наряд "в облипку"

Жена известного украинского путешественника Комарова показалась на светском мероприятии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Александра Кучеренко обладательница модельных форм - девушка всегда улыбчива, выглядит ухоженной и стройной. Так на новом опубликованном фото, молодая супруга известного телеведущего Дмитрия Комарова продемонстрировала в какой прекрасной физической форме она находится. В частности – модель позировала в облегающем черном классическом костюме, состоящем из рубахи и брюк, под пояс из платка. Тажке экс-Мисс Украина прихватила с собой миниатюрную сумочку, которая дополнила образ.

Кроме того, звездная стройняша распустила свои длинные и, похоже, что неокрашенные - натурального цвета - волосы и широко улыбалась, позируя накануне или уже после модного показа:

«Ну нельзя пропустить ufw и не поддержать друзей в украинской моде)) Понедельники, оказывается, бывают красивыми😁 Всем позитивного настроения всю неделю!», - подписала Александра новое фото.

Поклонники звезды ТВ и сети отметили, что та эффектно вернулась в соцсеть с публикациями после долгого новогоднего затишья, дескать, "выстрелила, так выстрелила", а также восхитились естественной крастой молодой манекенщицы и телеведущей.

Напомним также, жена ведущего Александра также призналась, что обожает спонтанные поездку и полностью доверяет мужу в организации отдыха.

«Мы никогда не скучаем и всегда активно проводим время вместе. Поэтому я даже не сомневалась в том, как мы будем праздновать день рождения Димы — Конечно, в путешествие! Мы приняли решение за 10 минут и Сразу купили билеты. Обожаю стиль спонтанных поездок! Когда можно смело довериться авантюризму Димы и отправиться навстречу неожиданному приключению. Любовь один к другому и к путешествиям Делает нашу совместную жизнь яркое и полную незабываемых эмоций», — призналась Александра.

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

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