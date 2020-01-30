Количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае выросло до 7 771 на начало суток 30 января

Общее число случаев в мире возросло почти до 8 000 - и приблизилось к общему числу инфекций во всем мире во время вспышки Sars в 2002-03 годах.

Увеличилось и количество погибших от коронавируса. По состоянию на утро четверга эпидемия унесла жизни уже 170 человек. Со среды число погибших выросло на 38 человек, все они из Китая.

коронавирус, Китай, вирус

Кроме того, в районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

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Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах. Ранее в Тибете объявили о закрытии всех достопримечательностей и введении обязательного двухнедельного карантина в отношении всех прибывающих туда.

Кроме того, центральнокитайская провинция Хубэй сообщила о 1032 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим, посольство Украины в Китае сообщило, что в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса, находится 51 украинец.

Кроме того, по состоянию на 29 января, 93 украинца обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет. Большинство из них находятся в Пекине.

Органы здравоохранения Китая заявили, что, помимо подтвержденных случаев, в стране зарегистрировано еще более 9000 подозрительных.

Рекомендовано, чтобы после лунного новогоднего праздника, который заканчивается в воскресенье, местные органы власти разрешали сотрудникам из городов, где много зараженных, работать из дома.

Министерство финансов Китая заявило, что по состоянию на 17 часов в среду на профилактику и контроль коронавируса было выделено 27,3 млрд. юаней (3,9 млрд. долларов США).

коронавирус

Напомним, в среду государственные СМИ Китая сообщили, что исследователи коронавируса из Академии наук Китая изобрели тест на реакцию антител у инфицированных пациентов, а также определили существующие лекарства, которые эффективны в сдерживании вируса. Отмечается, что все три препарата - Ремдесивир, GS-5734, Хлорохин, Sigma-C6628 и Ритонавир - все "находятся в процессе авторизации для применения на пациентах".

Напомним, в Одессе вводятся экстренные меры из-за коронавируса, названы главные зоны риска, на 7 километре переполох.

Как сообщала Politeka, Комаров вернулся из Китая и поразил заявлением о коронавирусе: "Большинство умерших...".

Также Politeka писала, что эпидемия коронавируса вышла из-под контроля, десятки жертв ежедневно: тревожное обращение медиков.