Количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае выросло до 7 771 на начало суток 30 января

Общее число случаев в мире возросло почти до 8 000 - и приблизилось к общему числу инфекций во всем мире во время вспышки Sars в 2002-03 годах.

Увеличилось и количество погибших от коронавируса. По состоянию на утро четверга эпидемия унесла жизни уже 170 человек. Со среды число погибших выросло на 38 человек, все они из Китая.

Кроме того, в районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах. Ранее в Тибете объявили о закрытии всех достопримечательностей и введении обязательного двухнедельного карантина в отношении всех прибывающих туда.

Кроме того, центральнокитайская провинция Хубэй сообщила о 1032 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим, посольство Украины в Китае сообщило, что в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса, находится 51 украинец.

Кроме того, по состоянию на 29 января, 93 украинца обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет. Большинство из них находятся в Пекине.

Органы здравоохранения Китая заявили, что, помимо подтвержденных случаев, в стране зарегистрировано еще более 9000 подозрительных.

Рекомендовано, чтобы после лунного новогоднего праздника, который заканчивается в воскресенье, местные органы власти разрешали сотрудникам из городов, где много зараженных, работать из дома.

Министерство финансов Китая заявило, что по состоянию на 17 часов в среду на профилактику и контроль коронавируса было выделено 27,3 млрд. юаней (3,9 млрд. долларов США).

Напомним, в среду государственные СМИ Китая сообщили, что исследователи коронавируса из Академии наук Китая изобрели тест на реакцию антител у инфицированных пациентов, а также определили существующие лекарства, которые эффективны в сдерживании вируса. Отмечается, что все три препарата - Ремдесивир, GS-5734, Хлорохин, Sigma-C6628 и Ритонавир - все "находятся в процессе авторизации для применения на пациентах".

Напомним, в Одессе вводятся экстренные меры из-за коронавируса, названы главные зоны риска, на 7 километре переполох.

Как сообщала Politeka, Комаров вернулся из Китая и поразил заявлением о коронавирусе: "Большинство умерших...".

Также Politeka писала, что эпидемия коронавируса вышла из-под контроля, десятки жертв ежедневно: тревожное обращение медиков.