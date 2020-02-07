В Киеве фармацевт попала в громкий языковой скандал

Очевидец произошедшего Игорь Муравьев написал об этом на странице "Общественная инициатива "Я общаюсь на украинском языке" в Facebook.

Мужчина написал, что бейджик девушки был подписан на украинском, но она является "любітєльніцою русскаго міра", ненавидящей государственный язык, и просто молодой хамкой.

По словам Игоря Муравьева, в помещение аптеки зашла пожилая женщина и спросила у сотрудницы, есть ли в наличии кодеиносодержащий препарат.

Фармацевт начала невежливо отвечать клиентке на русском. Очевидец привел часть диалога:

Реплики аптекаря записано в оригинальном виде.

Аптекарь: "Для каго абьявлєніє на входє вісіт, а? Чітать нє умєєтє что лі? Єті прєпарати толька па рєцєпту."

Клиентка: "Доченька, у меня же есть рецепт. Я только хотела узнать, есть ли в наличии... И, доченька, разговаривай, пожалуйста, на родном, украинском..."

Аптекарь: "У сєбя дома будєтє прасіть, а я буду гаваріть, как мнє удобна! І ваабщє мнє всьо равно, грівни ілі рублі, лішь би пабольшє!"

К слову, спустя время, этот пост прокомментировала администрация аптеки, поблагодарив мужчину за то, что он сообщил о ситуации.

Недавно мы писали, что киевлянку высадили из маршрутки из-за ее просьбы говорить с ней на украинском языке.

Об этом пострадавшая Галина Зоря заявили в Facebook.

Галина сообщает, она зашла в маршрутку №233 поздно вечером одна, в салоне никого больше не было.

Конфликт между ею и водителем возник из-за того, что женщина попросила разговаривать с ней на украинском языке. В ответ водитель начал нецензурно выражаться и выгнал ее из автобуса.

«Вот этот водитель, словами «пошла нах*й, *лядь, выйди нах*й, с*ка вон», высадил меня из маршрутки», - написала женщина.

К слову, другие маршрутчики на остановке также ополчились против женщины, отказываясь ее везти и мотивируя свои действия тем, что маршрутка якобы сломалась.

«Я просто в шоке! Где я? В какой стране? Кто эти люди, которые ненавидят мой язык? Сегодня из автобуса… Завтра из собственного жилья… из жизни», - написала возмущенная киевлянка.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

Также Politeka писала, что киевлянку оскорбили и выгнали из маршрутки из-за украинского языка.