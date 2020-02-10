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Полный отвод ВСУ на Донбассе, у Зеленского вынесли суровый вердикт: Должны разоружиться...

Полное разведение войск и сил на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минобороны Украина Андрей Загороднюк.

Министр обороны также заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Загороднюк в общении с журналистами отметил, что данный процесс противоречит Минским соглашениям, поэтому этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - объяснил миистр обороны главные нюансы.

Оскар-2020: победители главной кинопремии в мире

Стали известны обладатели статуэток премии Оскар.

Как известно, в ночь на 10 февраля по киевскому времени в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020.

Стоит отметить, что это уже по счету 92-е вручение главной кинопремии.

По итогам церемонии, лучшим актером стал Хоакин Феникс за свою роль в фильме "Джокер". Лучшим фильмом признали картину "Паразиты" режиссера Пон Джун-Хо, который также выиграл в этот вечер Оскар.

Победители "Оскара-2020":

Лучший фильм — "Паразиты"

Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс

Лучший режиссёр — Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший актёр второго плана — Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо")

Лучший анимационный фильм — "История игрушек — 4"

Лучший фильм на иностранном языке — "Паразиты"

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс ("1917")

Лучшие визуальные эффекты — "1917"

Лучший монтаж — Майк Маккаскер и Эндрю Баклэнд ("Ford против Ferrari")

Лучший документальный фильм — "Американская фабрика"

Лучший саундтрек —Элтон Джон ("Рокетмен")

Гривна затаилась, доллар готовится к новому рывку: чего ждать украинцам от курса валют

НБУ обновил курс валют на понедельник, 10 февраля.

В первый рабочий день второй недели февраля курс доллара составит 24,537 за одну единицу.

Курс Евро будет 26,904 за одну единицу. На выходных евро и доллар был аналогичным.

Польский злотый в понедельник обойдется в 6,307 за одну единицу, а белорусский рубль - 11,242. Российский рубль при этом будет 3,847 за 10 единиц.

Катера с россиянами столкнулись на курорте: погибли дети, детали и кадры с места трагедии

Скоростные катера столкнулись возле популярного среди туристов люксового курорта.

По информации журналистов, во время прогулки по реке возле Пхукета столкнулись два скоростные катера, на борту которого находились туристы из Российской Федерации.

На момент ЧП на борту находились 39 граждан России. Столкновение было настолько сильным, что 21 человек получил различные травмы.

Местные СМИ утверждают, что в результате столкновения катеров также погибли двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин и добавил, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим скоростным судном с пассажирами.

Напомним, стихия разбушевалась в стране, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела»

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