НБУ обновил курс валют на понедельник, 10 февраля

В первый рабочий день второй недели февраля курс доллара составит 24,537 за одну единицу. Курс Евро будет 26,904 за одну единицу. На выходных евро и доллар был аналогичным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Польский злотый в понедельник обойдется в 6,307 за одну единицу, а белорусский рубль - 11,242. Российский рубль при этом будет 3,847 за 10 единиц.

Ранее мы сообщали, что курс доллара по отношению к гривне закрепится в диапазоне 24,3 – 24,85 грн/$.

Как утверждают эксперты, предположения о падении гривны не оправдались.

"Во-первых, на рынке было много гривны после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.", - говорится в материале.

Второй причиной падения доллара эксперты называют катастрофу самолета МАУ в Иране и коронавирус в Китае.

Финансисты допускают, что из-за опасений клиентов банков нового витка ревальвации, курс может удержаться на уровне 25 гривен за доллар.

Сообщалось, что кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что гривна продолжит снижаться по отношению к доллару и евро. Более того, этот процесс будет сопровождаться значительными колебаниями валютного курса.

Эксперт прогнозирует, что в феврале курс доллара в Украине перешагнет отметку 25 грн/долл, в течение марта - апреля он может достичь 26, а в мае даже 27.

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