Стали известны обладатели статуэток премии Оскар

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в ночь на 10 февраля по киевскому времени в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020.

Торжественное мероприятие проходит в местном кинотеатре Dolby Theatre. Стоит отметить, что это уже по счету 92-е вручение главной кинопремии.

По итогам церемонии, лучшим актером стал Хоакин Феникс за свою роль в фильме "Джокер".

Помимо Феникса, на одну из главных наград также претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

Лучшим режиссером стал Пон Джун-Хо, который снял картину "Паразиты".

Брэд Питт получил Оскар как лучший актер второго плана ( ("Однажды... в Голливуде").

По состоянию на 6:20 по киевскому времени, известны все победители в номинациях:

Лучший фильм - "Паразиты"

Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший режиссер - Пон Джун Хо

Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив"

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо"

Лучшая песня к фильму - Элтон Джон ("Рокэтмен")

Лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды... в Голливуде".

Лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший звуковой монтаж - "Форд против Феррари"

Лучший звук - "1917"

Лучшая операторская работа - "1917"

Лучший монтаж - "Форд против Феррари"

Ранее мы рассказывали о самой первой премии Оскар, которая поразила своей простотой. Церемония-банкет, на которой присутствовали всего 250 человек, состоялась в мае 1929 года.

Первая премия "Оскар" проходила в отеле Голливуда "Рузвельт". Стоит отметить, что сама американская киноакадемия была создана за два года ранее.

Примечательно, что название "Оскар" в то время еще не использовалось, но уже тогда симоволом оценки стала 30-сантиметровая позолоченная статуэтка в виде рыцаря на бобине с кинолентой.

Вручал премии президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль. Церемония длилась всего 15 минут.

Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар : фото голливудских красавчиков.

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