Стали известны обладатели статуэток премии Оскар
Об этом пишет Politeka.net.
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Как известно, в ночь на 10 февраля по киевскому времени в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020.
Торжественное мероприятие проходит в местном кинотеатре Dolby Theatre. Стоит отметить, что это уже по счету 92-е вручение главной кинопремии.
По итогам церемонии, лучшим актером стал Хоакин Феникс за свою роль в фильме "Джокер".
Помимо Феникса, на одну из главных наград также претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).
Лучшим режиссером стал Пон Джун-Хо, который снял картину "Паразиты".
Брэд Питт получил Оскар как лучший актер второго плана ( ("Однажды... в Голливуде").
По состоянию на 6:20 по киевскому времени, известны все победители в номинациях:
- Лучший фильм - "Паразиты"
- Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
- Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Лучший режиссер - Пон Джун Хо
- Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"
- Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив"
- Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"
- Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо"
- Лучшая песня к фильму - Элтон Джон ("Рокэтмен")
- Лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")
- Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды... в Голливуде".
- Лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"
- Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"
- Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")
- Лучший звуковой монтаж - "Форд против Феррари"
- Лучший звук - "1917"
- Лучшая операторская работа - "1917"
- Лучший монтаж - "Форд против Феррари"
Ранее мы рассказывали о самой первой премии Оскар, которая поразила своей простотой. Церемония-банкет, на которой присутствовали всего 250 человек, состоялась в мае 1929 года.
Первая премия "Оскар" проходила в отеле Голливуда "Рузвельт". Стоит отметить, что сама американская киноакадемия была создана за два года ранее.
Примечательно, что название "Оскар" в то время еще не использовалось, но уже тогда симоволом оценки стала 30-сантиметровая позолоченная статуэтка в виде рыцаря на бобине с кинолентой.
Вручал премии президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль. Церемония длилась всего 15 минут.
Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар : фото голливудских красавчиков.
Как сообщала Politeka, Оскар : сколько номинаций и кто претендует на звание лучшего фильма.
Также Politeka писала, что озвучены номинанты на премию «Оскар»: кто поборется за престижную статуэтку.