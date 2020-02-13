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Трагедия случилась с украинскими заробитчанами в РФ: «домой уже не вернутся»

В Псковской области (РФ) в смертельную аварию попал микроавтобус, в котором вероятно были граждане Украины. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщают российские СМИ.

Большегруз «Вольво» с белорусскими номерами и частный (не транспортный) «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. ДТП произошло недалеко от деревни Рудо.

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек. "По предварительным данным, погибшие - граждане Украины", - сообщили журналистам сотрудники регионального МВД. Согласно сообщению, они ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят: теперь официально

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о подорожании газа в январе для украинцев.

Во время брифинга 12 февраля он заявил о том, что украинцам придется заплатить больше.

"Сейчас по итогам января, платежка сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал Гончарук.

В Минске достигли новые договоренности по Донбассу

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины в среду, 12 февраля, практически была достигнута договоренность по разведению сил на предложенном Украиной участке в районе Гнутово. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - отметила она.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.