Погода в Украине в ближайшие дни ожидается маловетреная и без осадков

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, в большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, ожидается южный, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце.

Только в западных областях ожидается облачность, пройдут мокрый снег и дождь.

При этом синоптик предостерегла туристов.

"Туристам желательно горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт", - отметила она в сообщении.

Температура воздуха завтра днем ​​будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, на юге + 5 + 8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 14 февраля ни дождя, ни снега не ожидается. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а днем ​​потеплеет до +5 градусов.

15 февраля погода особо не изменится, разве на Севере немного больше станет облаков, и появятся небольшие осадки. Но ничего существенного.

Отметим, глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская ранее заявила, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

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