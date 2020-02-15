Возвращение ОРДЛО: раскрыты планы Путина по Украине, «хочет доказать...»

Владимир Путин пытается доказать невыполнение Минских соглашений, чтобы заморозить конфликт на Донбассе

Об этом в комментарии журналистам рассказал российский политолог Станислав Белковский.

По его словам, таким образом Кремль пытается показать, что Украине якобы сейчас нельзя передавать контроль над границей с оккупированным Донбассом.

Поэтому Владимир Путин пытается на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений.

"Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что "особый статус" отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов", – озвучил Белковский свое мнение.

Политолог утверждает, что Украине выгодно подписать новые соглашения взамен Минским и заявил, что Владимир Путин отдаст контроль над границей только в обмен на ослабление санкций.

Доллар летит в пропасть, НБУ ошарашил новым курсом: как изменилась ситуация в обменниках

Курс валют в Украине 15 февраля явно демонстрирует тенденцию укрепления гривны.

Национальный бан Украины сообщил, каким будет курс доллара и евро на предстоящих выходных.

По сравнению с предыдущим финансовым днем, гривна смогла немного укрепить свои позиции и еще оттеснить доллар. Об этом рассказали в пресс-службе финансового регулятора.

По данным НБУ, официальные курсы валюты в Украине 15 февраля составят:

100 долларов США – 24,447 гривны;

100 евро – 26,4944 гривен;

По сравнению с 14 февраля доллар упал на три копейки, а евро опустился на девять.

Встреча Зеленского с Патрушевым в Омане: в ОП раскрыли правду и сделали экстренное заявление

У Зеленского решили подать в суд на журналистов из-за материалов о предполагаемой встрече президента с Патрушевым в Омане.

С соответствующим заявлением в пятницу, 14 февраля, выступили в Офисе президента Украины. Там подчеркнули, что скандальная публикация журналистов программы «Схемы. Коррупция в деталях» о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Оман якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, не соответствует действительности.

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», - подчеркнули в ОП.

Кроме того, в аппарате президента заявили, что подают в суд в связи с соответствующей публикацией. У Зеленского обратились к авторам с требованием опровержения опубликованной информации. Также в ОП подчеркнули, что ждут извинений.

Напомним, Зеленский был в Омане с человеком Путина: всплыли скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Романенко раскрыл последствия оманского уик-энда Зеленского.

Также Politeka писала, что Зеленского поставили под удар после встречи в Омане: "прямая угроза нацбезопасности".