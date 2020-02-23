Американский телеведущий и инженер-любитель Майкл Хьюз погиб во время полета на самодельной ракете с паровым двигателем

64-летний Хьюз, которого называли Безумный Майк, был сторонником теории плоской Земли. В 2014 году он решил доказать всем свою точку зрения, собрав свою первую пилотируемую ракету.

Новый эксперимент проходил в калифорнийской пустыне близ Барстоу. Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в тысячу пятьсот метров, а затем спуститься на землю на парашюте. Эксперимент он хотел проделать в эфире съемки проекта "Самодельные астронавты".

После старта у ракеты в нужный момент не сумел раскрыться парашют, и Майк упал с ракетой на землю в полумиле от места запуска. Естественно, Майк не выжил.

Майк Хьюз был популярен из-за своей идеи о "плоской" Земле. Он намеревался совершить полет в космос, чтобы это доказать. Информацию о гибели Безумного Майка уже подтвердил его представитель Даррен Шустер.

В комментариях в сети, где опубликовали видео, пользователи сочувствуют близким Майка, а также иронично подшучивают над его идеей.

«Он пытался доказать, что земля плоская ... Он этого не доказал... Но он доказал, что земля жесткая», «Почему не все кричали, когда вначале сорвался парашют?», «Кто-нибудь проверял, что он на самом деле не прилип к внутренней части стеклянного купола, который покрывает Плоскую Землю?», «Шутки в сторону, я смотрел на этих парней в других видео о полетах, и, я думаю, что у него была страсть и дух пробуждения, он был довольно вдохновляющим. Честная игра, сумасшедшая, но очень смелая одновременно», – пишут в сети.

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