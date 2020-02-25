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Цены на газ резко изменились, новые платежки придут уже скоро: сколько будут платить украинцы

Цифры в платежках за газ в феврале снизились на 15% по сравнению с январем.

Теперь цена газа без налогов, наценки газзбутов и расходов на транспортировку составляет 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, заявляют представители Нафтогаза. По их словам, цены якобы снизились из-за того, что на крупнейших европейских энергетических биржах подешевели энергоресурсы.

Оплачивать газ по сниженной цене смогут потребители, которые приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас", а неиспользованные средства обещают перевести на их счета.

По стопам Гончарука: рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки

Рейтинг президента Владимира Зеленского постепенно падает, парламенту и правительству украинцы уже не верят.

Центр Разумкова провел опрос украинцев и узнал, насколько украинцы доверяют власти Украины. Владимиру Зеленскому в феврале доверяли 51,5% граждан. Самым высоким рейтинг президента был в сентябре - тогда ему верили 79%. Не верили 13,5%. Не верят уже в феврале 41%.

Правительству в сентябре доверяли 57% украинцев, а не верили - 22%. В феврале 28% только доверяют, а 64,5% нет.

НАТО рассекретило новое сверхоружие, такого мир еще не видел: «Выполнен по схеме…»

В интернет-сети раскрыли детали о новом оружие НАТО, которое конструировалось для них более десяти лет.

Так, разработка автономного летального аппарата началась в 2007 году по заказу Министерства обороны Германии. До сегодняшнего дня проект был полностью засекречен. Беспилотник конструировался в рамках проекта LOUT (малозаметная беспилотная испытательная платформа).

Уточним, что летальный аппарат выполнен по схеме летающего крыла и имеет ромбовидную форму. По идее, он будет выполнять полеты на дозвуковой скорости.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки передали Украине вооружение, которое может мгновенно засечь врага.

Как сообщала Politeka, в сети обнародовали фотографии катеров класса Island, которые завтра США передадут Украине.

Также Politeka писала, что украинское вооружение продается в НАТО.