Цифры в платежках за газ в феврале снизились на 15% по сравнению с январем

Теперь цена газа без налогов, наценки газзбутов и расходов на транспортировку составляет 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, заявляют представители Нафтогаза. По их словам, цены якобы снизились из-за того, что на крупнейших европейских энергетических биржах подешевели энергоресурсы.

Оплачивать газ по сниженной цене смогут потребители, которые приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас", а неиспользованные средства обещают перевести на их счета.

Впрочем, ситуация с платежками в украинских реалиях выглядит не так радужно. Так, ранее мы писали о том, что обещанного снижения тарифов в Украине так и не произошло.

Ситуацию вокруг платежек за отопление прокомментировал экономический аналитик Валентин Землянский. Эксперт подчеркнул, что тарифы на тепло в Украине так и не снизили.

"Они внесли изменения в постановление регулирующее тарифообразование. Соответственно, появилась возможность внесения понижающего коэффициента в случае снижения цен на газ", - отметил он.

Более того, после снижения цифр в платежках за декабрь 2019 года, в январе 2020 года украинцы получили платежки с увеличенными цифрами.

Вместе с тем он подчеркнул, что для унификации ситуации с ценами на отопление на правительственном уровне должен был произойти перерасчет по итогам отопительного сезона.

"И не было бы неоправданных ожиданий", - убежден экономический эксперт.

К слову, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему граждане получили две платежки за тепло в январе.

Он подчеркнул, что этой зимой снижена сумма в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь Землянский обратил внимание на то, что Украина переходит на учет газа не в кубометрах, а в энергетических единицах.

"Процесс правильный, а реализации нет", - добавил Землянский.

Напомним, новые тарифы на коммуналку добьют украинцев: «Вы же обещали снижение, где оно?».

Как сообщала Politeka, Гончарук полез к украинцам с новой работой и получил по зубам.

Также Politeka писала, что платежки в январе взбесили украинцев: чем на самом деле обернулись "скидки" от Гончарука.