Украинцам предстоит пережить непростой день - 29 февраля

Об этом пишет Altapress.

Несмотря на то, что 29 февраля встречается в календарях только раз в четыре года, этот день считается неудачным и очень опасным.

Восточные славяне в своем календаре называли 29 февраля "Касьяновым днем", и его считали одним из самых опасных в году.

В этот день люди старались не выходить на улицу и не начинали новые дела.

Славяне демонизировали Касьяна: слагали легенды о его плохом характере, якобы из-за которого его почитают только раз в четыре года.

В его образе присутствуют явные демонические черты — смертоносный взгляд, косоглазие, злобность.

Как известно, период полного оборота составляет 365 дней и 6 часов. Впрочем, в календаре человечество не учитывает 6 часов, поэтому за 4 года накапливаются одни полные сутки. В связи с этим и появляется високосный год.

Астрологи категорически не рекомендуют в високосный год делать следующее:

Покупать или продавать животных;

Венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни);

Начинать собственное дело;

Менять работу;

Покупать жилье;

Беременеть и рожать детей;

Рассказывать кому-то о своих делах;

Сеять и сажать.

Психологи же рекомендуют украинцам думать только о хорошем и настраивать себя на успех. Церковь также отвергает все суеверия, но астрологи говорят, что негативная энергетика в это время усиливается и ухудшается самочувствие.

Ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, украинцев предупреждают об опасности в ближайшие дни: медики дали советы

Как сообщала Politeka, стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье

Также Politeka писала, о перепадах давления: какой продукт может создать проблемы