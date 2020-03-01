Не имея декларации с семейным врачом, более 12 миллионов украинцев лишились права на бесплатную медицинскую помощь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

По информации ведомства, 31,07% населения или 12,674 млн. граждан Украины не заключили декларации о выборе врача. А это значит, что с 2020 года, когда полностью заработает медицинская реформа, врач не обязан предоставлять первичную медпомощь пациентам, которые не соглашаются подписать декларацию. Это в некоторой мере объясняется тем, что семейные врачи будут получать помощь только за тех пациентов, которые выбрали их и подписали с ними декларации.

В противном случае человек, который упорно не подписывает декларацию, но нуждается в медицинских услугах, должен будет за них заплатить. Это не является незаконным, однако не регулируется государством. Поэтому качество этих услуг – вне систем государственного контроля.

Однако если человек оказался в экстремальной ситуации, врач должен ему помочь независимо от наличия декларации.

Как сообщает издание «Апостроф», в соответствии с Порядком реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 № 65, в рамках программы медицинских гарантий осуществляется оплата за предоставление медицинских услуг по оказанию первичной медицинской помощи, исходя из тарифа на медицинские услуги по предоставлению первичной медицинской помощи, устанавливается как базовая ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, что оказывает первичную медицинскую помощь, и составляет 600,48 гривны в год.

Ранее мы писали, что медреформа начнет работу в Украине 1 апреля 2020 года. Большинство медицинских услуг, если верить нововведениям, будут бесплатными. На каждую из них государство выделило определенные деньги на пациента. Но некоторые услуги обделили финансами, а включить в прайсы лекарства вообще забыли.

В программе медицинских гарантий есть экстренная и первичная помощь. Нацслужба здоровья Украины перечислит деньги и на специализированную, а также высокоспециализированную помощь, паллиативную медпомощь, реабилитацию, а также на беременность и роды и медпомощь для детей, что не достигли 16 лет.

Напомним, Зеленского атаковали прямо в больнице, кадры позора попали в сеть.

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