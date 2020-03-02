В интернет-сети рассказали о шагах, пойдя на которые, дома украинцев станут более экологичными

Как сообщает Politeka, об этом говорится на странице YES TOMORROW Russia в YouTube.

«Думать об экологии стало не просто модно, а необходимо. Мы понимаем, что наше собственное здоровье и качество жизни зависят от сбержения природных ресурсов. Но как сделать собственный дом более экологичным? Немаловажную роль в нашей эко-жизни играет уменьшение потребления электричества. Одним из пунктов, который каждый из нас мог бы выполнить - замена ламп накаливания», - говорится в сообщении.

Экологи утверждают, что у простых ламп накаливания низкий коэффициент полезного действия.

«Более того, срок службы устройства невелик. И составляет около тысячи часов. Используйте естественное освещение и перейдите на светодиодные лампы. Их производят из материалов, которые не содержат ртути и прочие ядовитые металлы. Такие лампы безопасны в использовании и не требуют специальных условий при утилизации», - подчеркивается в тексте сообщения.

Не менее важным вопросом является сохранение водных ресурсов.

«Сохранение водных ресурсов жизненно необходимо. Но в мире многоэтажек, с постоянным потреблением воды, это очень сложно. Немногие популярные методы сегодня производят душевые лейки, которые позволяют смешивать воду с воздухом. Напор останется таким же сильным, а расход воды снизится, примерно, в два раза. Расход стандартной лейки - 15-20 литров в минуту. У лейки с аэрацией - 9 литров», - утверждается в тексте сообщения.

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