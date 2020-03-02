Получение российской и украинской пенсий, которыми умудрялись разжиться в ОРДЛО особо резвые граждане, скоро станет историей

Пенсионеры, принявшие российское гражданство, оказались в очень неприглядной ситуации: их могут лишить украинской пенсии.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Вольнодумец».

В России подготовили жителям оккупированных территорий Донбасса новый «сюрприз». Те, кто рассчитывал после получения паспорта РФ на «жирную» российскую пенсию и довесок к ней в виде пенсии с Украины, будут жутко разочарованы.

Сначала пенсионерам, получившим паспорта с двуглавым орлом, назначат минимальную пенсию в размере восемь тысяч рублей. Дальше – полгода ожидания. За это время Пенсионный фонд РФ пришлет запрос украинским коллегам с данными новоиспеченного российского пенсионера и просьбой подтвердить трудовой стаж, указанный в трудовой книжке.

«Вот после подтверждения из Украины вашего стажа, в соответствии с уровнем вашей зарплаты и нормами начисление пенсии в РФ вам и будет назначена российская пенсия. При этом, как раньше, две пенсии вы получать не будете. Только одну!», – говорится в сообщении.

Вместе с тем автор отмечает тот момент, что если бы Украина запросила подобные данные о россиянах, которые предали свою страну и приняли украинское гражданство, то вряд ли бы соседи были так же открыты:

«Уверен, ответ был бы такого рода: подтвердить данные не представляется возможным; данные за указанный период не сохранились; в связи с пожаром ….; из-за сбоя серверов …, восстановить данные за проверяемый период не представляется возможным и т.п.».

Ранее мы рассказывали, что жители ОРДЛО штурмуют КПВВ ради того, чтобы попасть на подконтрольную украинским властям территорию и получить соцвыплаты, а также затариться продуктами и лекарствами.

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Как сообщала Politeka, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

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