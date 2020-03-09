Водителям предложат вознаграждение за соблюдение ПДД

Украинских водителей будут награждать за соблюдение правил при помощи специального сервиса, который мотивирует не нарушать закон. Система штрафов продолжит работать, но мотивацию в виде кэшбэка и скидок при покупке полиса тоже может дать результат. Об этом пишет РБК-Украина.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно его скачать на телефон. Приложение будет оценивать, насколько качественным водителем человек является. От этого будет зависеть размер скидки.

Приложение называется "Безопасное вождение". Оно доступно только на Apple. Установили его более десяти тысяч водителей. Когда приложение запустят на "Андроид", то можно смело утверждать, что популярность его станет выше.

После установки приложения сумма кэшбэка будет начислена через десять поездок, а также там будет рейтинг вождения.

"Приложение "Штрафы UA" работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя к более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Но проблема не решится, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения", - сообщает разработчик программы Денис Дмитров.

Сообщалось, что МВД планирует увеличить количество камер фиксаций нарушений ПДД на территории Украины.

Как известно, уже в апреле 2020 года должна заработать полноценная система автоматического контроля нарушений на дорогах вместе со штрафами.

Уже в ближайшее время профильное министерство объявит о старте переходного периода, который продлится 45 дней.

Напомним, украинских водителей ждут новые штрафы

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