Украинских водителей ждет очередное нововведение - в ближайшее время полностью запустят систему полной автоматической фиксации нарушений на дорогах на фото и видео

Об этом рассказал министрвнутренних дел Арсен Аваков в блоге на "Украинской правде".

Отмечается, что сейчас проводится финальное тестирование системы фиксации, затем начнется переходный период в 45 дней, когда водителям будут только сообщать о нарушениях и предупреждать о наличии на дороге камер.

видеофиксация

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фото- видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения", - указал министр.

Арсен Аваков добавил, что после переходного периода начнется полноценная работа системы и нарушители на дорогах начнут получать штрафы.

"Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране… Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах", - уточнил он.

Также он опубликовал статистические данные о гибели людей на дорогах, согласно которым лишь в 2019 году вследствие нарушений ПДД погибло 3,5 тысяч человек на территории страны.

ДТП

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят на законных основаниях превратить владельцев персонального легкого электротранспорта (скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров) в полноценных участников дорожного движения.

Согласно документу, следует, что люди, управляющие перечисленными видами транспорта, должны, как и велосипедисты, двигаться по специальным дорожкам, а если таковых нет, по краю проезжей части или обочине.

Напомним, украинцев массово лишат машин, водителей ожидает тяжелый удар: известна причина.

Также Politeka писала, что украинским водителям усложнили жизнь: «избежать штрафа не получится».