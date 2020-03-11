ВСУ ярко отомстили боевикам за потери под Песками, такого террористы не ожидали
Трагичными потерями закончился для Украины вторник, 10 марта.
Как сообщили в штабе ООС, в результате удара оккупантов по военному грузовику ВСУ вблизи населенного пункта Пески под Донецком погибли два украинских бойца. Один из военнослужащих погиб на месте, а второй скончался позднее от полученных ранений.
Кроме того, семеро бойцов получили ранения средней степени тяжести, еще одного госпитализировали с боевой травмой.
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Украинские военные ответили на обстрел оккупационных войск, применив современные оптико-электронные приборы, которые недавно поступили на вооружение.
В результате был уничтожен расчет противотанкового утреннего комплекса (ПТРК), который побил автомобиль с украинскими воинами. Также были нанесены удары по позициям противника, с которых велся огонь. В результате боевики прекратили обстрелы.
Трагедия с украинцами в России: микроавтобус влетел в грузовик
Ночью в среду, 11 марта, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП. В результате происшествия 4 человека погибли.
"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района", – рассказали спасатели.
Отмечается, что на 869-м км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.
По предварительным данным МВД РФ, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем и поэтому допустил столкновение.
Доллар и евро уничтожили гривну за один день, в обменниках переполох: свежие данные НБУ
Курс валют в Украине 11 марта резко изменится, гривна сдаст позиции и позволит доллару и евро устроить настоящий шабаш.
Так, 100 долларов сегодня вам обойдутся в 2531,35 гривен (+39,2). Еще хуже дела будут обстоять с курсом евро – 100 банкнот обойдутся в 2879,16 гривен (+55,8).
Уточним, что к средине прошлого дня доллар торговался по 25,2875 гривен за банкноту.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.