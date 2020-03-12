Украинских артистов, которые любят гастролировать в России, необходимо наказать
Об этом заявила певица и киноактриса, экс-солистка ВИА "Сливки", волонтер украинской армии Алла Мартынюк для журналистов издания Обозреватель.
По ее мнению лучшее, что может сделать Украина в этом случае, это отправлять гастролеров по РФ выступать на восток Украины в прифронтовые районы.
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Мартынюк сообщила, что ранее выступала и снималась в России, но после начала войны стала активно ездить на Донбасс как волонтер.
"Я объездила все горячие точки. Поэтому я вообще не работаю в российских проектах, как киноактриса я отказываюсь от съемок в Москве и Санкт-Петербурге. Публичные люди должны нести месседж, говорить о проблеме в нашей стране, поднимать национальных дух, помогать нашим защитникам на востоке. Те артисты, которые ездят в Россию работать, они паскудят нашу нацию, это позор", - отметила певица.
По словам певицы, артистов, которые ездят в Россию, "надо отправлять в турне на восток, чтобы они увидели глаза ребят, спели им". По мнению певицы, звезд, которые выступали в Мариуполе, уже не потянуло бы на гастроли в Москву.
"Возможно, у них в середине что-нибудь бы изменилось", - добавила Мартынюк.
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