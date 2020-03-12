"Я объездила все горячие точки. Поэтому я вообще не работаю в российских проектах, как киноактриса я отказываюсь от съемок в Москве и Санкт-Петербурге. Публичные люди должны нести месседж, говорить о проблеме в нашей стране, поднимать национальных дух, помогать нашим защитникам на востоке. Те артисты, которые ездят в Россию работать, они паскудят нашу нацию, это позор", - отметила певица.

По словам певицы, артистов, которые ездят в Россию, "надо отправлять в турне на восток, чтобы они увидели глаза ребят, спели им". По мнению певицы, звезд, которые выступали в Мариуполе, уже не потянуло бы на гастроли в Москву.

"Возможно, у них в середине что-нибудь бы изменилось", - добавила Мартынюк.

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