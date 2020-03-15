Украинцев ошеломили новыми штрафами, которые больно ударят по карману любого владельца автомобиля

Как сообщает Politeka.net, офицер патрульной полиции Киева Евгений Зборовский предоставил перечень новых штрафов за нарушение ПДД.

Так, он написал, что исполнительная служба блокирует банковские счета автовладельца в случае неуплаты штрафа. Поэтому, если владелец не пользуется транспортным средством, за рулем которого ездит другой человек, он должен это официально оформить.

За нарушение правил дорожного движения несет ответственность лицо – за которым зарегистрировано транспортное средство, в случае если владелец не оформил надлежащего пользователя автомобилем.

Если обнаружили нарушения ПДД и неуплату штрафа исполнительная служба блокирует банковские счета владельца авто.

В том случае, если украинец отдал свой автомобиль другому лицу в пользование и не оформил соответствующими документами, то их ожидает штраф.

Если вы не хотите переоформлять авто на другое лицо, но на постоянной основе этим авто пользуется кто-то другой, то сейчас легко в кабинете водителя можно с участия владельца и пользователя документально утвердить надлежащего пользователя.

Также ранее сообщалось, как будет работать новая система слежения за водителями. Камера фиксирует превышение скорости. Затем патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера машины. После установки номера машины с ее маркой, фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол отправляется к лицу, которое нарушило.

Нарушитель сможет ознакомиться с фотографией, местом, и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его машина превысила скорость.

Напомним, штрафы за нарушения ПДД будут выписывать по-новому: водителей предупредили о неожиданном нюанс.

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