Симптомы COVID-19 проявляются у детей не так, как у взрослых

Об этом пишет тематическое издание N+1.

Как выяснили ученые, дети в целом реже болеют COVID-19, однако РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях.

Соответствующий экспертимент провели ученые из университета Гуанчжоу. Они обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в течение 14 дней до обращения к специалистам.

Как оказалось, у некоторых детей совсем не было обычных симптомов острых респираторных заболеваний. Например, у троих не было лихорадки (у всех при госпитализации температура тела не превышала 39 градусов), у пятерых – кашля, а насморк наблюдался только у двоих.

Более того, у детей также не наблюдались следующие симптомы, которые часто проявляются у взрослых: головная боль, мышечная слабость, рвота, тошнота и дезориентация.

Также специалисты не смогли увидеть однозначные признаки пневмонии после компьютерной томографии. Такие выводы ученых позволяют предположить, что многие случаи заражения COVID-19 среди наиболее молодого населения не диагностировали из-за нетипичной клинической картины.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев готовы штрафовать за нарушение карантина. В частности, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями и наказывать уголовной ответственностью за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью".

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Наказания вступят в силу при условии, если Верховная Рада утвердит соответствующий законопроект.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

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