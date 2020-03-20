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Коронавирус косит украинцев: сколько уже зараженных

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за прошедшие сутки увеличилось. Таким образом, по состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания.

В Черновицкой области - 15 случаев инфицирования. Среди заболевших - трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев.

В Житомирской области - 2 случая (1 из них летальный). Новый случай коронавируса подтвердился 19 марта.

В Киеве - 3 подтвержденных случая.

Киевская область - 2 заболевших. Коронавирус выявли у народного депутата Сергея Шахова 17 марта. На следующий день тест на СOVID-19 оказался положительным у его супруги.

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный).

Донецкая область - 1 инфицированный.

Днепропетровская область - 2 инфицированных, которые недавно были за границей.

НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро беспощадны: что творится в обменниках

Курс валют в Украине 20 марта неприятно взлетит, гривна сдаст позиции по всем фронтам.

Национальный регулятор установил, что сто долларов можно будет купить за 2780,25 гривен (+23,4). Днем ранее валюта продавалась по 2726,85 гривен за сто банкнот.

Еще хуже ситуация будет и с курсом евро. Там валюта преодолеет психологический барьер, достигнув отметки 3009,34 грн за 100 банкнот (+29,98). Днем ранее валюта продавалась по 2979,36 грн.

Патриарх Варфоломей принял жесткое решение, которое коснется Украины: что теперь будет с церквями

Вселенский патриарх Варфоломей объявил церквям о запрете богослужения до конца марта из-за коронавируса.

Можно проводить только частные молитвы в тех церквях, которые будут открыты. Церковь также имеет право сама решать, когда снимать запрет, так как это зависит от распространения коронавируса.

Монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям будет запрещен въезд.

Напомним, Епифаний сделал важное заявление о переносе Рождества

А еще Politeka писала, что Епифаний огорошил новым заявлением, к чему готовиться

Также Politeka сообщала, что Епифаний сообщил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.