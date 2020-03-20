Количество инфицированных коронавирусом в Украине за прошедшие сутки увеличилось

Таким образом, по состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания.

Статистика в регионах на 20 марта следующая:

В Черновицкой области - 15 случаев инфицирования. Среди заболевших - трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение.

Мужчина из Черновцов - первый, у кого диагностировали коронавирус в Украине 3 марта, уже выздоровел.

17 марта стало известно о смерти 33-летней жительницы Черновицкой области. Анализ на коронавирус у женщины был положительным, однако врачи считают причиной смерти патологию другого типа.

В Житомирской области - 2 случая (1 из них летальный). Новый случай коронавируса подтвердился 19 марта. Заболел 56-летний мужчина из Житомира, который недавно вернулся из Австрии. 17 марта в Радомышле от СOVID-19 скончалась пожилая женщина.

В Киеве - 3 подтвержденных случая. 19 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины 50 лет, посетившего Швейцарию.

Тремя днями ранее СOVID-19 в Киеве подтвердили у парня, который контактировал с умершей пенсионеркой из Житомирской области. Также коронавирусом заразилась женщина, котрая отдыхала во Франции.

Киевская область - 2 заболевших. Коронавирус выявли у народного депутата Сергея Шахова 17 марта. На следующий день тест на СOVID-19 оказался положительным у его супруги.

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный). 19 марта в МОЗ подтвердили первую смерть от СOVID-19 в регионе. Пациентка умерла спустя сутки после госпитализации. Женщина длительное время лечилась дома и поздно обратилась в больницу, находясь уже в тяжелом состоянии.

Донецкая область - 1 инфицированный. Первый случай заболевания коронавирусом в регионе подтвердился у 52-летнего жителя Мариуполя, который недавно отдыхал в Египте.

Днепропетровская область - 2 инфицированных. Первые случаи заболевания коронавирусом на Днепропетровщине подтвердились 19 марта у граждан, которые недавно были за границей. Медики оценивают их состояние положительно.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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