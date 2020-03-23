Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко высказалась о войне на Донбассе
Своим мнением 70-летняя эстрадная певица поделилась во время пресс-конференции во Владимире-Волынском, где принимала участие в программе фестиваля "Український коровай-сузір’я", передает Волинь.
По словам Матвиенко, она не навещала украинских военных на востоке, так как изначально была против войны между Украиной и Россией.
Артистка не нашла подходящих песен и не смогла смириться с тем, что будет петь только одной стороне, при том, что народы обеих стран - братья.
Погода даст украинцам передохнуть от морозов, но повезет не всем: "ворвутся дожди и..."
Ратаковски без белья забыла про стыд и распахнула домашний халатик: "мужчинам такое понравится!"
Звезда фильмов "Квартал 95" еле уместила впечатляющие формы в тесный наряд: "Потрясающая"
Кароль выгнулась в соблазнительной позе и посветила "сокровищами" в тесном платье: "Совершенство"
"Ни разу я не ездила. Была два раза в Славянске. Я не знала, что им петь. Во-первых, я не хотела этой войны, я протестовала. Одним петь, а другим не петь? И те, и те - братья. Я считала, что это не объяснимо, я не могу этого объяснить", - ответила она на вопрос журналистов.
Также ранее сообщалось, что народная артистка Украины Нина Матвиенко заявила, что конфликт на Донбассе является "клановой войной".
Такое мнение певица выразила во время ток-шоу украинского телеканала.
"У Путина свои интересы, у Ахметова – свои, у Порошенко – свои, у Коломойского – свои и так далее... И к каждой группировке идут воевать. Как же я могу относиться к АТО?" – задалась вопросом Матвиенко.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.