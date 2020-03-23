Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко высказалась о войне на Донбассе

Своим мнением 70-летняя эстрадная певица поделилась во время пресс-конференции во Владимире-Волынском, где принимала участие в программе фестиваля "Український коровай-сузір’я", передает Волинь.

По словам Матвиенко, она не навещала украинских военных на востоке, так как изначально была против войны между Украиной и Россией.

Артистка не нашла подходящих песен и не смогла смириться с тем, что будет петь только одной стороне, при том, что народы обеих стран - братья.



"Ни разу я не ездила. Была два раза в Славянске. Я не знала, что им петь. Во-первых, я не хотела этой войны, я протестовала. Одним петь, а другим не петь? И те, и те - братья. Я считала, что это не объяснимо, я не могу этого объяснить", - ответила она на вопрос журналистов.

Также ранее сообщалось, что народная артистка Украины Нина Матвиенко заявила, что конфликт на Донбассе является "клановой войной".

Такое мнение певица выразила во время ток-шоу украинского телеканала.

"У Путина свои интересы, у Ахметова – свои, у Порошенко – свои, у Коломойского – свои и так далее... И к каждой группировке идут воевать. Как же я могу относиться к АТО?" – задалась вопросом Матвиенко.