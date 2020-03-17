Королева Великобритании Елизавета II после пропажи на несколько дней снова вернулась к своим обязанностям в Букингемском дворце

Отсутствовала королева на протяжении четырех дней. Но Елизавета решила вернуться не смотря на то, что в стране распространяется коронавирус. Об этом пишут западные СМИ, передает Politeka.

Ранее мы сообщали, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.

Как пишут западные СМИ, штат работников в замках, где находятся супруги, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Это позволяет снизить риск заражения королевы и ее мужа.

Ранее мы сообщали, что 71-летний принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, умудрился за несколько минут дважды забыть о новых "правилах" в связи с коронавирусом.

Так, в рамках мероприятий по профилактике опасного вируса, членам монаршей семьи посоветовали отказаться от рукопожатий. Принц Чарльз, видимо, не привык к новым обстоятельствам, но надо отдать ему должное - он вовремя спохватился.

Конфуз с сыном королевы произошел, когда он прибыл на TK Maxx & Homesense Awards в Лондоне (церемония вручения наград молодым людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации, но преодолели ее и сумели в дальнейшем преуспеть. Так, выйдя из авто, принц Чарльз протянул руку встречающему его мужчине, но затем резко ее отдернул и заулыбался, извиняясь, вспомнив о новых правилах.

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