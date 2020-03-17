Будущие родители столкнулись с трудностями, пытаясь зачать ребенка

Как сообщают зарубежные СМИ, пополнение ожидается в семье брата мужа Пиппы Миддлтон (сестры Кейт Миддлтон). 31-летний Спенсер Меттьюз и его супруга Вог Уильямс уже воспитывают сына Теодора, однако решились на еще одного ребенка.

Женщина призналась, что после предыдущих родов ей тяжело было принять решение о втором ребенке. Отмечается, что она пыталась забеременеть с прошлого лета. А так как Уильямс боролась с поликистозом яичников, который влияет на деторождение, сделать это было достаточно непросто.

"Мы в восторге. Это так волнующе, но немного боязно, что у нас появится еще один младенец. Нет сомнений, что родить второго ребенка - огромное счастье. Однако это для всех нас непросто, и в этот раз пришлось пройти особый путь, поэтому крайне приятно находиться здесь и говорить об этом", - призналась будущая мама в интервью "Hello!".

Также Уильмс рассказала, что, учитывая сложности, с которыми они с мужем столкнулись, они старались как можно дольше скрывать беременность.

Стало известно, что у пары должна родиться девочка. Уильямс рассказала, что уже припасла для дочки "до неприличия много нарядов".

Меттьюз добавил, что в настоящее время семья выбирает имя для дочки.

"Появилась чудесная возможность повеселиться, обсуждая девичьи имена, быть креативным и немного странным, - признался молодой отец. - Ведь в мире так много классных, экзотических имен. Однако мы не допустим глупостей. Думаю, можно выбрать новое и оригинальное имя, но это может показаться глупым. Поэтому мы пытаемся обуздать желание креативить".

Ранее мы сообщали, в сети до сих пор активно обсуждают соперничество между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, несмотря на решение последней вместе с мужем принцом Гарри отречься от королевских титулов. На днях стало известно, что Миддлтон признали самой влиятельной королевской особой в мире моды в этом году. Таким образом она "обскакала" Маркл.

Напомним, вражда Миддлтон и Маркл набрала обороты: "уже полгода...".

Также Politeka писала, что Елизавета ІІ прервала молчание и вынесла вердикт Меган Маркл и принцу Гарри.