Королева Елизавета II в срочном порядке покинула Букингемский дворец

Официальное заявление было опубликовано королевской пресс-службой в Instagram, передает Politeka.net.

По информации пресс-службы, в Королевстве начался период большой тревоги из-за распространяющегося коронавируса COVID-19.

Более того, над страной нависла неопределенность, поэтому королева Елизавета II со своим супругом Филиппом покинули Букингемский дворец.

Елизавета также напомнила о важности изменить привычный образ жизни ради защиты уязвимых перед недугом. Она призвала найти новый способ связи с родными и близкими, а также посоветовала обеспечить им безопасность.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль", - резюмировала монарх в своем обращении после отъезда.

Ранее мы сообщали, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска благодаря вынужденному переезду.

Как пишут западные СМИ, штат работников в замках, где находятся супруги, в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Это позволяет снизить риск заражения королевы и ее мужа.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

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