Появились первые гипотезы о том, что будет с украинскими чиновниками

Во время коронавируса чиновники и бизнесмены оказались в таком же положении, что и обычные украинцы

Как сообщает Politeka.net, киевский бизнесмен Алексей Давиденко рассказал на своей личной страницы в Facebook, что район Конча-Заспы в Киеве обречен из-за коронавируса, а его жители чиновники и олигархи оказались бессильными перед пандемией.

"Конча Заспа обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское Здравоохранение. Все депутаты, министры, политики и олигархи запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах. Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов", - написал Давиденко.

По его словам, сейчас у ВИП заболевших есть лишь один вариант - это лечиться в Александровской больнице, но после клиник Израиля, Германии и Австрии для чиновников такое положение весьма непривычное.

"Наступило время когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану. В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет", - заметил бизнесмен.

Он отметил, что теперь чиновникам некуда деваться, теперь придется лечиться в тех же реалиях, которые видят в наших больницах миллионы украинцев.

"Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса Випов будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан", - написал Давиденко.

Также бизнесмен написал, что Випы посмотрели на своих знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от нее некуда - только в обычную государственную инфекционную.

"С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание", - подытожил Алексей Давиденко.

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