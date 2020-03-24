Статистика щодо захворюваності коронавірусом у Китаї виявилася неповною

Справа в тому, що в КНР було виявлено понад 43 тисяч безсимптомних носіїв коронавіруса SARS-CoV-2, який є збудником коронавирусной хвороби COVID-19. Ці випадки не були внесені в офіційну статистику захворюваності, повідомляє South China Morning Post.

З лютого цього року Китай змінив свій підхід до статистичного аналізу захворювання. Людей, у яких тест на коронавірус виявився позитивним, але не демонстрували симптомів захворювання, перестали вносити до реєстру, однак їх відправляли на изолюцию.

Виходить, що близько третини всіх виявлених випадків зараження коронавірусом в Китаї мали так звану "безсимптомну форму.

Це істотно ускладнює боротьбу з поширенням інфекції, оскільки до цих пір не до кінця зрозуміло, яку роль в її поширенні грають безсимптомні носії.

В більшості інших країн світу підхід до статистики druy, і такої проблеми неі. Хоча в офіційні списки вносять всі випадки позитивного тестування на коронавірус, люди без симптомів, крім медичних працівників, зазвичай не тестуються.

Виключенням може бути названа Південна Корея, яка вдалася до широкого тестування населення. Саме тому там виявлено особливо велика кількість безсимптомних випадків, а статистика смертності виявляється відносно низькою.

Фахівці відзначають, що масове тестування населення може бути одним з найбільш ефективних способів локалізації поширення коронавирусной інфекції, і тому підхід у перевірці тих, хто контактував з хворим може рекомендуватися іншим країнам.

Нагадаємо, раніше один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь розповів, коли коронавірус COVID-19 залишить Європу.

За словами вірусолога, цей процес може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавіруса повинні бути надзвичайно радикальними.

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