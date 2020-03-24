Украинские богачи покупают себе аппараты ИВЛ для личного пользования и нанимают врачей на время пандемии

В одном из телеграмм-каналов появилась информация, что украинская "элита" начала массово скупать аппараты искусственной вентиляции легких для личного пользования. Некоторые даже оборудуют себе дома палаты. Никто не желает идти в государственную "нищую" больницу. Об этом пишет Politeka.

Для этого ищут студентов-медиков, которых обучают и берут на зарплату. Задача таких людей жить на территории дома во время всей эпидемии, не иметь контактов, и не выходить никуда. Зарплаты у них хорошие.

Медиков ищут через знакомых и по рекомендациям преподавателей.

Ранее мы сообщали, что во время коронавируса чиновники и бизнесмены оказались в таком же положении, что и обычные украинцы.

Киевский бизнесмен Алексей Давиденко сообщил в социальных сетях, что украинские богачи обречены из-за коронавируса. Ведь они бессильны перед пандемией, так как специальных отделений для ВИП-коронавирусных в Украине нет.

"Наступило время когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идет не по плану. В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет", - заметил бизнесмен.

Он также добавил, что чиновники будут жить в тех реалиях, в которых живут и остальные граждане Украины.

"Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса Випов будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан", - написал Давиденко.

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