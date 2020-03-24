В Украине еще не наступил пик эпидемии коронавируса

Таким мнением в интервью "Обозревателю" поделился профессор, врач-инфекционист Сергей Крамарев.

По его словам, выводы пока делать рано потому что, неизвестна реальная цифра заболевших.

"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.

По словам медика, после этого в Украине наступит пик заболевания COVID-19.

Также он подчеркнул, что после Европы и Украина сможет победить коронавирус.

"Только несколько умерших, это небольшая цифра. И еще дополнительный фактор – Европа. Если там пандемия пойдет на спад, то и у нас она сильно развиваться не будет. Тогда, думаю, карантин может закончиться и во второй половине апреля", – заключил врач.

Ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса может пойти на спад с началом лета, а точнее с повышением температуры воздуха.

Таким мнением поделился микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии.

Ученый считает, что очень важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш, чтобы спрогнозировать ситуацию летом в европейских странах.

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