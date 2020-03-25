Украинские миллионеры и даже миллиардеры сыграли не последнюю роль в том, что коронавирус попал в страну

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, передает Politeka.

По его словам, 8 марта этого года несколько групп очень богатых украинцев, среди которых были и госслужащие, а также россиян собрались на французском курорте Куршевель для празднования международного женского дня.

Прежде, чем лететь туда, никто из них не поинтересовался статистикой по коронавирусу, хотя в Италии 8 марта заразились более семи тысяч людей и умерли 366.

Последствия такого легкомыслия не заставили себя долго ждать.

«Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями», – пишет Бутусов.

Теперь большинство заболевших лежат в соседних палатах Александровской больницы.

«Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках, внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова «Куршевель»», – иронизирует журналист.

Все они получили осложнения и сейчас находятся в боксах. Все потому, что, являясь носителями инфекции, вели активный образ жизни и способствовали тому, что вирус ударил по ослабленному перелетами и акклиматизацией иммунитету. У них «скачет» температура по 3-4 дня под 40 градусов, потом наблюдаются понижение до 35 градусов, началось двустороннее воспаление легких. Именно поэтому «куршевельцам» и пришлось ложиться в больницу.

Но нет худа без добра, как оказалось.

«Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса, и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому очень тяжело, и это очень показательные случаи», – подчеркивает автор.

Правда, богатеям и тут повезло. Они попали к врачам-специалистам с большой практикой. Ирония в том, что жизни олигархам спасают врачи и медсестры, зарплата которых – 4 - 10 тысяч гривен.

Однако сегодня в Киеве растет количество заболевших коронавирусом. И теперь на тех, кто завез вирус из французского курорта, лежит большая моральная ответственность за борьбу с эпидемией в Украине.

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский, ссылаясь на данные газеты "La Repubblica", пояснил, что на самом деле число больных в Италии в десять раз больше, чем сообщают официальные источники. Таким образом, вместо 60 тысяч заболевших на самом деле в стране - 600 тысяч.

Напомним, в Киеве приняли новые меры из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Китай скрыл важные данные о коронавирусе: "на самом деле было выявлено свыше..."

Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали об отмене карантина: «Вернуться к нормальной жизни сможем в…»