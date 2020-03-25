Украина находится в самом начале подъема заболеваемости коронавирусом

Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказала доктор медицинских наук Алла Мироненко, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины.

Занос коронавируса в страну пошел тогда, когда начали возвращаться заробитчане. Как будет развиваться эпидемия дальше, покажет время, но у нее обязательно есть подъем, пик и спад.

«До спада нам еще далеко. Говорить о том, сколько людей переболеет, я, честно говоря, не берусь», – отметила врач.

По ее мнению, не стоит сбрасывать сезонность заболевания.

«До теплого времени как-то мы карантином дотянем. Летом будет передышка, а к осени мы должны быть готовы к тому, что у нас ситуация может опять обостриться. Ведь то, что мы спрятались, нас не спасет», – подчеркнула она.

Любой эпидемии, чтобы пройти мир, необходимо два года. Однако людям все равно придется получить иммунитет. А для того, чтобы его приобрести, учитывая отсутствие вакцины, у украинцев есть только один путь – переболеть.

А вот люди преклонного возраста нуждаются в защите.

«Потому, если нам удастся сгладить кривую заболеваемости на осень, дать возможность пожилым людям болеть под качественным медицинским надзором и не повально — это будет хорошим результатом», – пояснила Мироненко.

На данный момент готовность отечественной медицины к разгулу коронавируса хорошей не назовешь ввиду многолетнего ее уничтожения. Поэтому надежды на то, что удасться все восстановить за два месяца, нет.

«Это же не только оборудование купить. К нему нужно бригаду. Например, провести интубацию не каждый врач может, это узкоспециализированная помощь. Ее должен проводить анестезиолог. Аппарат ИВЛ купить не такая проблема, как обучить бригаду слаженной работе, вот на это нужно время. У нас крайне мало специалистов. Поэтому правительство принимает вот эти экстренные меры для того, чтобы как можно меньше больных сразу попадали на койки интенсивной терапии», – резюмировала вирусолог с 30-летним опытом.

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Напомним, украинцы пошли на вопиющие меры из-за отсутствия антисептиков.

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