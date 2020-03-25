Украина получила от Google полмиллиона долларов для борьбы с коронавирусом

Минздрав Украины договорился о сотрудничестве с транснациональной корпорацией в рамках противостояния пандемии смертоносного вируса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Google будет оказывать Украине информационную поддержку, направленную на предотвращение распространения коронавируса в стране. Кроме того, Минздрав получил грант в размере 550 тысяч долларов на поисковую кампанию для приоритетизации официальных источников информации.

Благодаря этому украинские интернет-пользователи смогут:

получать достоверные данные;

получать инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине;

получать актуальную информацию;

минимизировать использование недостоверных источников.

Ранее стало известно, что в ближайшее время украинцам могут запретить свободно перемещаться по улицам своих городов. Сообщалось, что украинское правительство рассматривает возможность ужесточения карантинных мер в стране. В частности, рассматривается возможность ввести запрет на свободно перемещение по улицам города или использование своего автомобиля.

«Это будет возможно только по разрешению, то есть будут снова выдавать пропуска. Будет градация пропусков, временные и постоянные», - говорилось в сообщениях.

Подчеркивается, что сейчас власть сосредоточится на том, чтобы максимально сократить контакты украинцев друг с другом. Улицы будет патрулировать полиция, военные и Нацгвардия.

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