Украина получила от Google полмиллиона долларов для борьбы с коронавирусом

Минздрав Украины договорился о сотрудничестве с транснациональной корпорацией в рамках противостояния пандемии смертоносного вируса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Google будет оказывать Украине информационную поддержку, направленную на предотвращение распространения коронавируса в стране. Кроме того, Минздрав получил грант в размере 550 тысяч долларов на поисковую кампанию для приоритетизации официальных источников информации.

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Благодаря этому украинские интернет-пользователи смогут:

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  • получать достоверные данные;
  • получать инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине;
  • получать актуальную информацию;
  • минимизировать использование недостоверных источников.

Ранее стало известно, что в ближайшее время украинцам могут запретить свободно перемещаться по улицам своих городов. Сообщалось, что украинское правительство рассматривает возможность ужесточения карантинных мер в стране. В частности, рассматривается возможность ввести запрет на свободно перемещение по улицам города или использование своего автомобиля.

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«Это будет возможно только по разрешению, то есть будут снова выдавать пропуска. Будет градация пропусков, временные и постоянные», - говорилось в сообщениях.

Подчеркивается, что сейчас власть сосредоточится на том, чтобы максимально сократить контакты украинцев друг с другом. Улицы будет патрулировать полиция, военные и Нацгвардия.

Напомним, новые субсидии на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат, как получить, список документов.

Как сообщала Politeka, у нардепов обнаружили спасение украинцев от коронавируса: "Депутат, отдай свою кровь".

Также Politeka писала, что нардепы с коронавирусом устроили беспредел в больницах, позорные детали.