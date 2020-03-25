Решение Кабмина о продлении карантина в Украине вызвало бурную реакцию в сети

Как передает Politeka, украинцы активно обсуждают решение правительства под председательством Дениса Шмыгаля, которое решило продлить карантин до 24 апреля, а также не исключило возможности его дальнейшего продолжения при необходимости.

«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью дальнейшего продления», - объявил Шмыгаль.

Стоит отметить, что это решение вызвало много споров в сети. Многие украинцы обращали внимание на то, что это не решение проблемы, а лишь оттягивание времени.

«Это не выход, а оттягивание решения. А что дальше будет с экономикой и людьми? Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц... Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы», «А запаса прочности у рядовых граждан хватит на такой срок?», «К сожалению, не имея собственной аналитики, украинская власть просто в меру своего разумения и возможностей копирует западные решения, не особенно понимая ни их смысла ни правильной последовательности действий и не имея соответствующей экономической и даже политической подушки», «Малый и средний бизнес без поддержки государства после такого долгого простоя будет уничтожен. Выигрывают снова олигархи», «Не так страшен вирус, как карантин. За какие деньги жить тем, кто не работает из-за карантина?», - пишут люди.

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