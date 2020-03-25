В ближайшее время украинцам могут запретить свободно перемещаться по улицам своих городов

Как сообщает Телеграм-канал «Женщина с косой» со ссылкой на свой источник, украинское правительство рассматривает возможность ужесточения карантинных мер в стране. В частности, рассматривается возможность ввести запрет на свободно перемещение по улицам города или использование своего автомобиля.

«Это будет возможно только по разрешению, то есть будут снова выдавать пропуска. Будет градация пропусков, временные и постоянные», - говорится в сообщениях.

Корме того, в ближайшее время в Украине закроют последние МАФы, ларьки и кофейни на вынос, что станет серьезным ударом по малому бизнесу. В стране закроют все кроме продуктовых магазинов, которые также будут работать ограниченное время, как и банки. Также ночью будут работать «дежурные магазины и аптеки по городу».

Подчеркивается, что сейчас власть сосредоточится на том, чтобы максимально сократить контакты украинцев друг с другом. Улицы будет патрулировать полиция, военные и Нацгвардия.

Также сообщается, что в Киеве силовики настаивают на том, что комендантский час поможет предотвратить мародерство. Однако, в Офисе президента пока не поддерживают такие жесткие меры.

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