Украинцев предупредили о том, что лифты многоквартирных домов представляют особую опасность в разгар эпидемии коронавируса

Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало рекомендации для жителей многоквартирных домов на время карантина.

Как сообщает Politeka, в них людей предупредили о том, что в условиях эпидемии нужно стараться не пользоваться лифтом. Подчеркивается, что выходить из дома следует только в случае необходимости, а пользоваться при этом следует лестницей. Если же вы все же едете в лифте, касаться кнопок и дверных ручек лучше в перчатках.

«Старайтесь ходить по лестнице и не использовать лифт. Заказывайте продукты и лекарства онлайн», - говорится в сообщении.

Также украинцам напомнили о важности соблюдения самоизоляции.

«Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн», - призывают авторы.

Жителям многоэтажек также советуют не запускать в подъезд незнакомых людей из-за увеличившегося количества мошенников.

«На этот период усиливайте мероприятия, по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д», - призывают украинцев.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

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