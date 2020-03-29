Синоптики предупредили украинцев, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле и мае

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Веры Балабух, на фоне изменения климата во всем мире уже в мае на территории Украины ожидается сильная засуха, пишет Сегодня .

При этом в апреле метеорологи прогнозируют преимущественно теплую весеннюю погоду с температурой в диапазоне от +10-12 градусов.

«Апрельская норма осадков должна выпасть, и это хорошо, так как у нас за осень, зиму и март имеется существенный дефицит осадков. На многих реках в этом году не будет половодья – и это при том, что у нас весной всегда разлив, вода стоит на полях. Но ситуация остается тревожной, так как в мае расчеты показывают сильную засуху", сообщила Балабух.

Ранее мы писали, уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года.

Краковская пояснила, что Земля живет 60-летними циклама. В течение 30 лет температура повышается, а следующие 30 лет - снижается. И с 1998 года , согласно такой цикличности, должно было начаться похолодание, однако мы наблюдаем совершенно другую картину. Температура быстро растет под влиянием глобального потепления.

В 2030 году мир обязан снизить выбросы парниковых газов, иначе беды не избежать, потому что тогда должна начаться фаза роста температур. Она также уточнила, что летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, а ночью температуры будут держаться выше 20 градусов - это эффект "тропических ночей", как его называют климотологи.

Напомним, люди в ужасе наблюдали за гигантской «дырой» в небе: очевидцы сняли аномалию на видео.

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