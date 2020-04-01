Карантин в Украине негативно влияет на жизнь людей, поэтому терпение украинцев может лопнуть

Из-за "уханьского" вируса много предприятий могут понести большие убытки. А если его снова продлят, то это может вызвать бурную реакцию населения Украины.

Такое мнение высказал для журналистам Politeka.net, политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, в Украине происходит очень трудная ситуация с экономической точки зрения, у стране не только дыры в бюджете, но и закрываются предприятия, поэтому многие украинцы теряют рабочие места.

Он объяснил, что в этих реалиях маячит перспектива социального бунта среди населения Украины, возможен и Майдан, ведь терпение людей не безгранично. Если Владимир Зеленский и его окружение введет чрезвычайное положение, то это станет последней каплей.

"Сейчас маячит перспектива социального бунта. В этом случае идут по пути - то, что лежит на поверхности: введем чрезвычайное положение (ограничим работу СМИ, запретим митинги и съезды партий, даже интернет могут отключить)", - сделал выводы политолог.