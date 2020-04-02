Рост цен, вызванный карантином, продолжает пробивать очередное дно

За время разгула эпидемии в Украине взлетела стоимость одноразовых медицинских масок, средств защиты и антисептиков, передает Politeka.

Причем цены выросли в 10 и больше раз, превратив для многих категорий населения жизненно необходимые товары в дорогое удовольствие в прямом смысле этого слова. Но, похоже, в этом занимательном калейдоскопе ценников дно еще не пробито.

Очередное свидетельство тому – цена на антисептик, 10 литров которого продают за 2175 гривен. Соответствующую фотографию опубликовал на своей странице в Фейсбуке юрист и блогер Михаил Шнайдер.

«Чем дальше, тем веселее. Цена антисептика догоняет цену элитного коньяка...», – подписал он снимок.

В комментариях пользователи сразу же определили виноватых в сложившейся ситуации.

«Это Украина пожинает плоды стремления «яценюков-гройсманов-порошенков», теперешних «реформаторов» и им подобных горе-хозяйственников, которые преступно не хотят взять под контроль государства ценообразование в такой критический момент, хоть это сделано уже во всех ведущих (главное, намного богаче) странах мира. А всё это потому, что они в самом деле служат своему народу, а не наживаются на его горе. Когда они понесут наказание, за мародерство? Это пир во время чумы!!!», – пишет пользователь Loci Petrovych.

«Армянский коньяк и есть лучший антисептик для протирки рук. И сравнительно не дорогой», «10 л = 20 бутылок. 2175/20 = 108. Если без тары, то Закарпатским по этой цене можно затариться», «У нас в аптеке 2999. Летим дальше», – пишут другие читатели.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские пенсионеры, которые не могут позволить себе покупать маски в аптеках, нашли им альтернативу. Так, Шнайдер опубликовал снимок, на котором старик закрыл лицо полиэтиленовым пакетом.

Напомним, любимый продукт украинцев взлетел в цене из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, стоимость гречки достигла неприличной суммы.

Также Politeka писала, что Украина продает маски за границу.