В сети возмутились ценам на имбирь в одном из украинских супермаркетов

Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал юрист и блогер Михаил Шнайдер.


"Теперь я видел ВСЁ. В Одессе появился имбирь по... 480 ГРИВЕН.", - написал он.

На снимке видно, что за один килограмм растения просят аж 480 гривен.



Такая цена повергли в шок пользователей сети, а некоторые допустили, что такое изменения в цене связано с тем, что имбирь повышает иммунитет.

"Люди совсем потеряли и стыд, и совесть! Перед болезнью и смертью все равны, богат ты или беден!", "Кажется он с золотым напылением!!!", "Корень жизни. Раньше обходились без него и не умерли. Будут покупать поставят 600 гр. Делайте выводы." ," Совсем одурели спекулянты чертовы", " Ну да ,они поднимают цены на продукты повышающие иммунитет.", - писали возмущенные украинцы.

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Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.

По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.

Напомним, что стало известно, как коронавирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

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