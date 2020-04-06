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Полыхает зона Чернобыля, спасатели обратились к украинцам

В Чернобыльской зоне пожар буйствует в двух очагах, общей площадью 25 гектаров. Об этом говорится в обращении, обнародованном пресс-службой ГСЧС.

Так, между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества пожар еще сохраняется на площади около 20 га.

Кроме того, в близи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) спасатели борются с огнем на площади около 5 га.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области сохраняется в пределах нормы (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль - 0,019 мР /ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро летят на дно: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 6 апреля покажет настоящее лицо, гривна обернет в бегство доллар и евро.

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

К примеру, уже в первый рабочий день после выходных доллар рекордно обвалится: за сто банкнот нужно будет отдать 2737,3 грн (-22,32 грн).

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: сто долларов обойдутся вам в 2956,01 гривну (-52,11 грн).

Новое радикальное решение по карантину в Украине, силовики ставят блокпосты: что теперь будет

В понедельник 6 апреля на дорогах Украины начнут устанавливать блокпосты, чтобы проводить осмотр граждан.

Усиление карантинных мер связанно с предупреждением распространения вируса на территории нашей страны.

На карантинных пунктах у водителей и пассажиров авто будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства.

На блокпостах, кроме полицейских, будут дежурить медики, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.

В случае выявления признаков заболевания, украинцев будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением санитарно-медицинских требований.

Напомним, Минздрав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели...".

Как сообщала Politeka, вирус перебросился на молодых, ВОЗ раскрыла новую подлость болезни.

Также Politeka писала, что в Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска.