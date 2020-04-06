Курс валют в Украине 6 апреля покажет настоящее лицо, гривна обернет в бегство доллар и евро

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

К примеру, уже в первый рабочий день после выходных доллар рекордно обвалится: за сто банкнот нужно будет отдать 2737,3 грн (-22,32 грн).

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: сто долларов обойдутся вам в 2956,01 гривну (-52,11 грн).

До этого мы писали, что эксперты дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю и объяснили "метаморфозы" с гривной.

По словам экспертов, уходящая неделя стала удачной для гривны: курс упал до 27,60 грн/доллар. Такая ситуация подтвердила предыдущие прогнозы экономических аналитиков, которые обещали стабильность и небольшое укрепление нацвалюты.

Причиной этому послужили два фактора: улеглась паника, вызванная резкой девальвацией гривны, и в Украину завезли много наличной валюты.

"Долларов в обменниках стало достаточно, но не это сейчас влияет на курс, а почти полное отсутствие спроса на межбанковском рынке, – сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Работа среднего и малого бизнеса из-за карантина практически остановлена, спроса на валюту у них нет, продажи валюты со стороны экспортеров тоже нет. Штиль. Население, похоже, начало сдавать запасенные доллары и евро, чтобы прокормиться. В первую очередь это касается трудовых мигрантов, вернувшихся по домам из-за карантина. Все это привело к укреплению гривны".

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.