Медики назвали болезни, которые в сочетании с коронавирусом приводили к летальному исходу

Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список, составленный после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в стране. 

Чаще всего выделяется высокое кровяное давление. В целом, если у вас хронические кардиологические нарушения, риск наибольший.

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Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:

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 • Высокое кровяное давление: 73%

 • Сахарный диабет: 31,3 %

 • Ишемическая болезнь сердца: 27,8%

 • Мерцательная аритмия: 23,7%

 • Хроническая почечная недостаточность: 22%

 •Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.

 • Сердечная недостаточность: 17,1%

 • Инсульт: 11,3%

 • Деменция: 14,5%.

 • ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.

 • Хроническая болезнь печени: 4,1%

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Также медики обратили внимание на процент заболеваний, которые имелись у умерших пациентов до заражения:

  • Нет патологии: 2,1 %

 • Патология: 21,3 %

 • Две патологии: 25,9%

 • Три или более патологий: 50,7%

Отметим, итальянские медики назвали показателем, предсказывающим смерть от коронавируса, резкое падение уровня тромбоцитов в крови больных.

Об этом заявили исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.

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