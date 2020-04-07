Медики назвали болезни, которые в сочетании с коронавирусом приводили к летальному исходу

Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список, составленный после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в стране.

Чаще всего выделяется высокое кровяное давление. В целом, если у вас хронические кардиологические нарушения, риск наибольший.

Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:

• Высокое кровяное давление: 73%

• Сахарный диабет: 31,3 %

• Ишемическая болезнь сердца: 27,8%

• Мерцательная аритмия: 23,7%

• Хроническая почечная недостаточность: 22%

•Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.

• Сердечная недостаточность: 17,1%

• Инсульт: 11,3%

• Деменция: 14,5%.

• ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.

• Хроническая болезнь печени: 4,1%

Также медики обратили внимание на процент заболеваний, которые имелись у умерших пациентов до заражения:

• Нет патологии: 2,1 %

• Патология: 21,3 %

• Две патологии: 25,9%

• Три или более патологий: 50,7%

Отметим, итальянские медики назвали показателем, предсказывающим смерть от коронавируса, резкое падение уровня тромбоцитов в крови больных.

Об этом заявили исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.

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