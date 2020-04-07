Медики назвали болезни, которые в сочетании с коронавирусом приводили к летальному исходу
Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список, составленный после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в стране.
Чаще всего выделяется высокое кровяное давление. В целом, если у вас хронические кардиологические нарушения, риск наибольший.
Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:
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• Высокое кровяное давление: 73%
• Сахарный диабет: 31,3 %
• Ишемическая болезнь сердца: 27,8%
• Мерцательная аритмия: 23,7%
• Хроническая почечная недостаточность: 22%
•Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.
• Сердечная недостаточность: 17,1%
• Инсульт: 11,3%
• Деменция: 14,5%.
• ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.
• Хроническая болезнь печени: 4,1%
Также медики обратили внимание на процент заболеваний, которые имелись у умерших пациентов до заражения:
• Нет патологии: 2,1 %
• Патология: 21,3 %
• Две патологии: 25,9%
• Три или более патологий: 50,7%
Отметим, итальянские медики назвали показателем, предсказывающим смерть от коронавируса, резкое падение уровня тромбоцитов в крови больных.
Об этом заявили исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.
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