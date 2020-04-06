Украину может ждать серьезный и опасный сценарий распространения "уханьского" вируса
Такое мнение озвучила профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская в интервью изданию Обозреватель.
По ее прогнозам, Украину ждет тяжелый сценарий уханьского вируса, при котором могут заразиться 80% населения и 20% из них будут нуждаться в госпитализации. Такой сценарий может ждать Украину в ближайшее время.
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"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут в критическом состоянии. Это сценарий средний, скажем так", – рассказала профессор.
"Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн, будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий. Я, честно говоря, думаю, что нам будет немного полегче. Посмотрим", – подытожила Ольга Голубовская.
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