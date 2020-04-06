Украину может ждать серьезный и опасный сценарий распространения "уханьского" вируса

Такое мнение озвучила профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская в интервью изданию Обозреватель.

По ее прогнозам, Украину ждет тяжелый сценарий уханьского вируса, при котором могут заразиться 80% населения и 20% из них будут нуждаться в госпитализации. Такой сценарий может ждать Украину в ближайшее время.

"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут в критическом состоянии. Это сценарий средний, скажем так", – рассказала профессор.